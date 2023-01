Raul Gazolla revela o que sentiu quando soube da morte de Guilherme de Pádua: Alegria e raiva

17/01/2023 | 10:11



Raul Gazolla não poupou palavras ao falar sobre Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, durante entrevista ao podcast Pod Sempre. Segundo informações do jornal Metrópoles, o artista começou disparando:

- Ele não pagou na prisão, mas pagou com a vida. O demônio não vem com chifre na cabeça, pintado de vermelho, com rabo. O demônio vem disfarçado de anjo. Ele estava na igreja disfarçado de pastor, falando a palavra de Deus.

O ator ainda foi sincero ao falar quais são os seus sentimentos em relação à morte dele, que aconteceu em dezembro de 2022.

- Senti alegria e raiva. Alegria porque demorou para ir, mas foi, e raiva porque queria ter ajudado. Não sou um assassino, não teria interesse em nenhum em matar os assassinos da minha mulher, mas queria pelo menos ter dado uns tapas na orelha dele.

Em seguida, revelou que teve infartos devido ao alto nível de estresse.

- Qual o fator que faz com que eu tenha tido esses infartos? O primeiro, é hereditário e outro fator é o estresse. Eu tive alguns estresses na minha vida. Um, que a gente já sabe, que foi o assassinato da minha mulher.

Outro fator que afetou sua saúde foi a perda de um parente próximo.

- Eu tive um outro estresse muito grande na minha vida, que foi: eu tinha um sobrinho, de 22 anos, que morreu atropelado por um trem em Minas Gerais. Eu o criei como um irmão mais novo, eu tinha uma paixão enorme por ele.

Raul também deu mais detalhes sobre os infartos.

- Eu tenho cinco infartos, tenho dois stents [...] Esse último que eu tive foi por excesso de treino, estava muito animado e botando para quebrar, porque eu ia fazer esse personagem que é dono de academia, o Van Damme, na novela. Eu estava empolgadíssimo treinando jiu-jítsu, e quando estou treinando, não tenho problema nenhum, as artérias dilatam coisa e tal. Mas quando eu puxo demais, elas vão voltando ao estado normal. Tenho duas artérias ali meio doentinhas e elas fecham cem por cento. Quando fecham, o sangue não chega cem por cento ao coração e quando não chega chega por cento, o coração faz força para empurrar ele pro corpo. E aí eu sinto uma pontada, uma dorzinha e eu falei: Ih, tô infartando.