The Last of Us: golpistas aproveitam hype da nova série para realizar fraudes

A nova série da HBO, The Last of Us, é baseada no premiado jogo de PlayStation e estreou no último domingo (14). Com ela, no entanto, pesquisadores da Kaspersky encontraram novas fraudes envolvendo a franquia de games.

Cibercriminosos criaram sites oferecendo o download de The Last of Us Part II para PC. O jogo, no entanto, é exclusivo de PlayStation, com o lançamento para computador agendado apenas para março de 2023. Aproveitando-se dessa falta de informação, fraudadores disponibilizaram um arquivo malicioso em vez do game real. Este arquivo pode se esconder no computador sem ser detectado por um longo período. O usuário só saberá que algo está errado quando descobrir que seus dados pessoais foram utilizados em outra fraude.

Os especialistas da Kaspersky também descobriram um site de phishing que oferece um código de ativação para The Last of Us. Para baixar o arquivo, os usuários são convidados a escolher um dos “presentes” que receberão junto com o jogo, como um PlayStation 5 ou um Roblox Gift Card de US$ 100. Depois disso, as vítimas são instruídas a inserir suas credenciais e seus dados do cartão bancário para pagar a taxa de comissão. Na verdade, ao dar essas informações, os fãs terão o dinheiro roubado, enquanto seus dados pessoais serão usados posteriormente em outros esquemas de fraude.

“The Last of Us será um verdadeiro boom no início de 2023, considerando o tempo que os fãs do game estão esperando pela série. Curiosamente, em vez de oferecer um acesso prévio ao título, os cibercriminosos escolheram um caminho diferente e estão distribuindo arquivos maliciosos disfarçados do jogo. Isso mostra que os gamers, especialmente os novos que ainda não sabem o suficiente sobre cibersegurança, estão entre os principais públicos-alvos, e eles criarão mais e mais maneiras de explorá-los. Fique atento e verifique se o seu cobiçado game está disponível na plataforma oferecida, compre apenas das lojas de aplicativos oficiais e não se esqueça de usar uma solução de segurança confiável”, comenta Olga Svistunova, expert em segurança na Kaspersky.

Para evitar ser vítima de programas maliciosos e fraudes, a Kaspersky ainda recomenda:

Evite links que prometam visualizações antecipadas de filmes ou séries de TV. Se você tiver alguma dúvida sobre a autenticidade do conteúdo, pesquise online em lojas e sites oficiais.

Verifique a autenticidade do site antes de inserir dados pessoais e use apenas páginas oficiais e confiáveis para consumir ou baixar filmes. Verifique novamente os formatos de URL e a ortografia do nome da empresa.

Preste atenção às extensões dos arquivos que você está baixando. Um arquivo de vídeo nunca terá uma extensão .exe ou .msi.

Use uma solução de segurança confiável, que identifique anexos maliciosos e bloqueie sites de phishing.