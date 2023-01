Novo Walkman: Sony lança modelos com streaming e bateria de longa duração

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/01/2023 | 09:55



Para quem deseja armazenar músicas em um único lugar e com alta qualidade, a Sony anunciou o lançamento de dois modelos da linha Walkman: NW-A306 e NW-ZX707. Apresentado pela marca japonesa em 1979, o aparelho costumava ser compatível com fitas cassetes. Agora, porém, oferece suporte a serviços de streaming, a exemplo de Spotify e YouTube. Aqui, também saem as pilhas e entram as baterias de longa duração.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O modelo NW-A306 promete até 36 horas de reprodução contínua de música. Conta com 32 GB de memória interna (expansível com cartão microSD), tela sensível ao toque de 3,6 polegadas e apenas 113 gramas. Ainda inclui botões físicos em sua lateral para o controle das faixas e entrada USB-C para carregamento rápido e conectividade via computador.

O NW-ZX707, por sua vez, tem tela de 5 polegadas e pesa 227 gramas. Sua bateria oferece uma duração menor, de até 25 horas. O grande diferencial, no entanto, está em um recurso que adiciona ruídos de vitrola às músicas, para entregar uma experiência de audição mais autêntica.

É válido destacar que os novos Walkman rodam o sistema Android 12, têm tamanho projetado para caber no bolso, e contam com conexões Wi-Fi e Bluetooth. Também trazem a tecnologia DSEE, que usa algoritmos para entregar uma experiência de áudio superior às dos smartphones, com qualidade comparável à de um CD.

Em um primeiro momento, os produtos estarão disponíveis apenas no Japão e na Europa. O NW-A306 será comercializado a partir de fevereiro, por 46 mil ienes (na conversão direta, cerca de R$ 1.830). Já o NW-ZX707 poderá ser encontrado por 104,5 mil ienes (cerca de R$ 4.150).