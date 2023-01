Taxas de juros recuam com dólar e IGP-10 abaixo do piso, após alta na véspera

17/01/2023 | 09:42



Após terem subido na segunda-feira, 16, os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 17, alinhados ao dólar e após o IGP-10 ter vindo mais fraco do que o esperado. O IGP-10 subiu 0,05% em janeiro, após a alta de 0,36% em dezembro, bem abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast (+0,20%). Às 9h10 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 12,42%, de 12,48% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 12,60%, de 12,65%, e o para 2024 estava em 13,53%, de 13,55% no ajuste da véspera.