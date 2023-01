Palavra do Leitor - 17 de janeiro de 2023

Da Redação



Telemedicina

Ninguém pode ser contra a chegada da telemedicina em Santo André (Política, ontem). Ainda mais quando se trata de melhorar a saúde, uma das áreas mais precárias não apenas em Santo André, mas no Brasil. Acredito sinceramente que o atendimento remoto pode reduzir as filas nas unidades de saúde da cidade, agilizando o socorro a pacientes mais graves, mas é preciso estar alerta para que, no futuro, ela não venha a substituir o olho no olho. Ainda não foi inventada tecnologia que supere os olhos, os ouvidos e o tato do médico na hora do diagnóstico.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Plano de saúde

Gostaria de fazer um elogio e agradecimento à empresa Santa Helena. Utilizamos esse convênio por muito tempo e no último mês mais do que nunca, pois minha sogra, mais conhecida como Dorá, que recentemente fez 100 anos, estava debilitada, e mesmo diante de todas as adversidades o convênio nos tratou super bem. Ela ficou 21 dias internada e em todos os dias todos foram super atenciosos e prestativos. Quando, enfim, ela teve alta, teve todo um acompanhamento homecare e todas as pessoas envolvidas nos prestaram um grande atendimento, uma atenção que não imaginamos que teríamos. Fica aqui todo o nosso agradecimento à empresa e a todos os envolvidos.

Jordão Muneratto Neto - Santo André

Ataque às instituições – 1

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a dona Fátima, uma das patriotas gravadas invadindo e depredando as sedes dos três poderes, em Brasília, no fatídico 8/1, já foi presa por tráfico de drogas e é investigada por tentar enganar o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para conseguir benefício que não lhe é devido! Ela ilustra bem a qualidade das pessoas que tentaram dar um golpe na democracia pelo simples motivo de não concordar com o resultado de uma eleição. Que seja julgada, condenada e responsabilizada por ajudar a escrever esta página triste de nossa história. Sem anistia, Brasil!

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Ataque às instituições – 2

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que firmemente defendeu esta instituição e a nossa democracia, foi e é o ministro certo na hora certa!

Tania Tavares - Capital

Ataque às instituições – 3

Desde 2003 participei de passeatas totalmente pacíficas na Av. Paulista. Sempre achei ser um direito cívico meu discordar do PT, já que ideologicamente não combinamos. Nunca vi ninguém depredando nada, pelo contrário. Eram familiares com seus pais, avós e bebês. Atos terroristas nunca fizeram parte dos antipetistas, como continuará não fazendo, mas nunca pensei que seria chamada de “antidemocrática”. Rogo à imprensa que não nos coloque no mesmo patamar dos terroristas que depredaram Brasília, porque quero continuar defendendo meus direitos como “cidadã democrática” que sempre fui. Nesse ou em outro governo qualquer.

Beatriz Campos - Capital

Radares – 1

‘Radares multam 53 veículos por hora nas cidades da região’ (Setecidades, ontem). Indústria da multa. E o que dizer também dos parquímetros? Locais onde antes era proibido estacionar viraram estacionamento, só que pagos. Até mesmo locais que são proibidos pelo Código Nacional de Trânsito, como praças e canteiros, viraram estacionamento regulamentado. Tudo para tirar dinheiro do povo.

Francisco Noronha - Santo André

Radares – 2

Em São Bernardo multam até quando você não está em cima da faixa de pedestres! Orlando sendo Orlando.

Fabio Breda - do Facebook