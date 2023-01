Ricardo Teixeira e a surpresa do Ramalhão

Da Redação



17/01/2023 | 09:19



Durante a posse de Celso Luiz de Almeida como presidente do EC Santo André, na sexta-feira, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, contou uma história saborosa sobre uma das passagens mais importantes do Ramalhão. Era o dia 30 de junho de 2004 e o Santo André disputava a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Naquele dia, o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, recebeu a comitiva paulista para um almoço e disse: “Vocês são muito vem-vindos, mas não têm chance”. O resultado todo mundo sabe: 2 a 0 para o Ramalhão. Da tribuna, a única palavra de um incrédulo presidente foi: “Eu não acredito”. E o Santo André calou o Maracanã, incluindo o todo-poderoso da CBF.

Bastidores

Rota São Paulo-Paraná

O jornalista Cleber Mata, que foi secretário de Comunicação do Estado de São Paulo durante a gestão do governador Rodrigo Garcia (PSDB), e que também atuou com João Doria, foi anunciado ontem como o novo secretário de Comunicação do governo do Paraná, comandado por Ratinho Júnior (PSD). Especialista em marketing político pela ECA/USP, Cleber é mestrando em Comunicação Pública pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano).