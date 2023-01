Charge - 17 de janeiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



17/01/2023 | 09:13



As obras do residencial Clara, no Bairro Camilópolis, em Santo André, receberam nessa segunda-feira (16) visitas do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de parte dos futuros moradores do local. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e realizado em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O investimento é de R$ 92,2 milhões e foi projetado para receber 480 famílias.