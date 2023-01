Reforma de pavimento do terminal entra na fase final

Da Redação



17/01/2023 | 09:05



A parte final da reforma do pavimento rígido do Terminal Metropolitano Diadema, com previsão de conclusão no início de fevereiro, começou a ser executada nessa segunda-feira (16). A substituição será no piso da plataforma B e na entrada do terminal, segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). As obras fazem parte da requalificação e modernização do Corredor Metropolitano ABD, prevista no contrato de concessão da concessionária Next Mobilidade. Somadas as duas fases da reforma, serão 96 placas de concreto trocadas em uma área de 1.200 m². O novo pavimento substitui o piso original, que ainda não havia sido trocado em mais de 30 anos.

Está sendo construído de concreto armado, que é quatro vezes mais durável do que o pavimento convencional de concreto. Os benefícios previstos são um menor gasto com a manutenção dos ônibus, principalmente suspensão e pneus, já que a superfície é uniforme, sem irregularidades, além da menor ocorrência prevista de falhas na rede elétrica aérea, que acaba danificada em um piso com defeito. As melhorias também trarão mais conforto aos passageiros que passam pelo terminal.

Na primeira fase das obras foram trocadas as placas do pavimento das plataformas A, C e D, onde circulam os ônibus. O terminal recebe 11 linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU e 20 municipais. Ao menos 1,3 milhão de passageiros utilizam esses serviços por mês.

Os passageiros devem ficar atentos aos avisos afixados na parte interna do terminal e dentro dos ônibus que circulam por lá, já que as obras nas plataformas vão interferir na localização dos pontos de embarque de algumas linhas. Equipes de monitoramento e fiscalização da EMTU e da Next Mobilidade têm orientado os passageiros sobre a circulação dos ônibus no local.