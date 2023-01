Climinha de romance, estratégia de jogo e prova de imunidade. Confira como foi a estreia no BBB23!

17/01/2023 | 00:10



E veio aí! Na noite desta segunda-feira, dia 16, o reality mais queridinho dos brasileiros estreou uma nova edição. O BBB23 pode não ter surpreendido com a lista de participantes, já que a maioria teve o nome vazado antes da estreia, mas compensou com um primeiro capítulo emocionante. Com poucas horinhas confinados, essa nova leva de brothers e sisters já mostrou que tem bastante potencial. É tudo que a gente quer, né?

Dessa vez, eles não esperaram muito para fazer a famosa rodinha de apresentação. Assim que chegaram, literalmente presos em sua dupla, que foi escolhida pelo público aqui fora, os brothers passaram um tempo socializando e conhecendo a casa, mas logo já se reuniram na sala para se conhecer.

Enquanto o pessoal ainda tava quebrando gelo, teve casal já dando indício de romance. Dá para acreditar? Pois é, o público escolheu unir o agroboy Gustavo com a jogadora de volêi Key Alves e parece que eles aprovaram muito o match.

E se o amor bateu rápido, a fome por jogo veio mais rápido ainda. Logo nas primeiras horas, MC Guimê já sentou com Tina para discutir os próximos passos no game. Que elenco!

Primeira prova da edição

E se era game que eles queriam? Foi exatamente isso que o programa entregou. Logo na primeira vez que falaram com Tadeu Schmidt, os brothers ficaram sabendo da dinâmica da semana, ou seja, que precisarão jogar em dupla por enquanto.

Um detalhe que eles não ficaram sabendo, no entanto, é que o paredão será em duas etapas. Assim que a dupla for eliminada, irá para um quarto secreto onde uma nova votação passará a valer. O público então decidirá qual dos dois participantes vai ser realmente eliminado, e qual voltará para a casa. Eita!

Para começar os trabalhos, os brothers participaram de uma prova de imunidade.

E vem resistência por aí! Quem pensou que ia ser mole, pensou errado. Logo nos primeiros segundos de prova, Tina e Guimê apertaram o botão sem querer e foram eliminados.

E fica pior, hein! As duas primeiras duplas que deixarem a prova vão estar automaticamente eliminados da Prova do Líder. Ou seja, nada de Guimê ou Tina na disputa da próxima quinta-feira, dia 19.

Para quem vai sua torcida?