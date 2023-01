Palmeiras arrasa Mirassol no primeiro tempo e avança às quartas da Copa São Paulo

16/01/2023 | 23:50



Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras fez um primeiro tempo arrasador nesta segunda-feira e goleou o Mirassol por 4 a 0, em São José do Rio Preto, pelas oitavas de final da atual edição do torneio. Com isso, avançou às quartas de final, assim como Floresta, Sport e Goiás.

O adversário do time palmeirense na próxima fase será o Floresta, que derrotou o Athletico-PR nos pênaltis. O Sport, por sua vez, venceu o Cruzeiro por 2 a 1, enquanto o Goiás, próximo adversário do clube pernambucano, fez 4 a 1 no Novorizontino.

O Palmeiras fez um primeiro tempo impressionante e logo abriu 4 a 0. Aos três minutos, Pedro Lima arrancou em velocidade e deixou a bola com Kevin, que chutou e contou com um desvio para superar o goleiro Lacerda.

Aos seis minutos, os palmeirenses ampliaram. David Kauã cobrou falta, Lacerda falhou e Ruan Ribeiro empurrou para o gol. O terceiro saiu aos 30. Ruan Ribeiro cruzou rasteiro e Wesley acabou jogando contra o próprio gol.

Aos 35 minutos, David Kauã achou Kevin, que deu passe na medida para Vitinho fazer mais um. O Mirassol teve a chance de diminuir no segundo tempo após um pênalti infantil de Talisca. Cauã Queiroz foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Aranha. Em vantagem, o Palmeiras administrou o resultado e aguardou o tempo passar para confirmar a vitória e consequentemente a classificação à próxima fase.