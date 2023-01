Criminosos aplicam golpes em nome do Procon de Santo André

Da Redação



16/01/2023 | 19:46



O Procon Santo André identificou a prática criminosa de golpistas realizando, através de um e-mail falso, cobranças indevidas pelos serviços prestados pelo órgão de defesa do consumidor.

A diretora do Procon Santo André Doroti Gomes Cavalini conta que uma consumidora compareceu à sede da instituição requerendo o protocolo de atendimento no Procon contra a Sabesp, momento em que foram pesquisados o nome e o CPF da munícipe e não foi localizado nenhum atendimento em nome da consumidora. “Ela nos mostrou os e-mails recebidos supostamente do Procon Santo André, quando identificamos que se tratava de um endereço eletrônico falso, que não conhecemos e nunca utilizamos", destaca Doroti. O email usado pelos bandidos é o proconsantoandre.sp.gov@gmail.com.

Na troca de e-mails, os golpistas realizaram supostos agendamentos para atendimentos presenciais, mas no dia marcado as consultas eram canceladas. Os criminosos orientaram a vítima a não pagar os valores referentes ao acordo firmado com a Sabesp, mas depois disso, a vítima teria recebido uma nova mensagem com um código de barras. “No último e-mail a consumidora informou que recebeu um código de barras para pagamento, o que causou estranheza, pois havia a informação para pagar somente as contas a partir de janeiro de 2023”, completa Doroti. Ao digitar o código de barras, foi constatado o valor de R$ 3.000,00 tendo como beneficiário Banqi Instituição de Pagamento, CNPJ 30.723.871/0001-02, em nome de Laysa Alves Soares da Silva, CPF 184.577.437-08.

Canais oficiais

O Procon de Santo André alerta para que, caso qualquer pessoa perceba práticas duvidosas de atendimento, acione os meios de contato oficiais para tirar as dúvidas. O atendimento ao público é totalmente gratuito e os e-mails oficiais do Procon Santo André são procon@santoandre.sp.gov.br (institucional) e santoandreprocon@gmail.com.

Os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento. Os munícipes podem entrar em contato ainda pelo número 3356-9200.