Lula: 'BB tem que cuidar do povo que mais necessita'

16/01/2023 | 19:46



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu há pouco que a nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, cuide também do "povo que mais necessita", além das grandes empresas que se financiam na instituição. "O BB financia milhões no agronegócio, mas no nosso tempo financiava os pequenos agricultores pelo Pronaf", afirmou, em cerimônia de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). "Não basta ser banco público, mas que pessoas que dirijam tenham cabeça aberta", completou.

Em meio a elogios à nova comandante do banco, Lula a lembrou que o BB não pode ter prejuízo e cobrou rentabilidade. "Mas ter que ter em conta que às vezes tem que dar aumento para funcionários", brincou, sob aplausos dos presentes no evento. "Tarciana vai ter todo apoio do governo para que consiga fazer diferença no BB", prometeu.

Primeira mulher a presidir a instituição em 214 anos, Tarciana é funcionária do BB há 22 anos e, antes da indicação para a presidência, era gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas. Ela é formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.