Landim cobra postura de Gabigol para usar a 10 do Fla: 'Tem que estar preparado'

16/01/2023 | 18:30



Herdar o número da camisa que foi consagrada por Zico no Flamengo exigiu uma mudança de postura de Gabigol. A revelação foi feita por Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, que contou, em entrevista à TV Brasil, a conversa com o polêmico atacante.

O dirigente lembrou a importância dessa nova fase e o peso de ostentar um símbolo rubro-negro. "Com a camisa dez vem uma série de coisas: tem o exemplo, a responsabilidade e o comportamento, que são fundamentais para alguém que vai usá-la a partir de agora."

Centro de polêmicas por seu temperamento dentro de campo, Gabigol também costuma ser assunto quando está fora dos gramados. Diante de um perfil explosivo, o presidente rubro-negro foi direto ao assunto. "Você vai ter que mostrar para mim que está preparado em termos de mudar algumas posturas que você tem. E acho que você sabe do que eu estou falando", afirmou Landim.

Ídolo maior de uma fase vencedora do clube a partir de 2019, Gabigol sabe da sua importância para a torcida e também o efeito que suas declarações ganham quando são exploradas pela imprensa. Identificado com o clube e adorado pelos rubro-negros, ele encara agora, em 2023, mais um desafio na Gávea.

"O Gabriel é muito maduro, muito inteligente, de resposta muito rápida. Captou claramente o que a gente falou e sabe que vai carregar um símbolo muito maior do que o número dez", disse Landim.

O batismo com o novo número aconteceu neste domingo e o primeiro capítulo deste novo enredo foi animador. Nos 4 a 1 sobre a Portuguesa, o atacante fez um gol e ainda deu uma assistência digna de um meio-campista ao lançar Matheuzinho pela direita no lance que originou o quarto gol da partida anotado por Thiago Maia.