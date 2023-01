Defesa Civil emite novo alerta de chuvas fortes para o Grande ABC

Da Redação



16/01/2023 | 18:31



A Defesa Civil emitiu, nesta segunda-feira (16), o alerta semanal de chuvas para todo Estado de São Paulo. Para o Grande ABC, a previsão é de até 100 milímetros de chuvas de terça (17) a sexta (20).

Segundo o alerta meteorológico, as chuvas intensas e contínuas podem trazer riscos de deslizamentos, além de serem acompanhadas por descargas elétricas.

De acordo com a Defesa Civil, alguns sinais que antecedem os deslizamentos podem ser observados, como árvores e postes inclinados, rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperradas, além de água com lama nas encostas. Nesses casos, a orientação é para que as pessoas deixem os locais e liguem para o telefone 199.