Renato Augusto e Yuri Alberto treinam e podem reforçar o Corinthians no Paulista

16/01/2023 | 17:20



A presença de Renato Augusto e Yuri Alberto foi a boa notícia do treino desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Desfalques na derrota para o Bragantino, na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, os dois atletas trabalharam com bola na atividade comandada pelo técnico Fernando Lázaro.

Preservado da rodada inicial, Renato Augusto é um caso à parte no clube. Aos 34 anos, ele tem uma carga especial de treinamentos em função do seu histórico de lesões ao longo da carreira.

Apesar dos cuidados, o jogador é tido como fundamental pelo treinador por sua experiência, qualidade técnica e também identificação com a torcida. Um dos líderes do elenco, seu retorno é aguardado pelo treinador.

Principal nome do ataque corintiano, Yuri Alberto acabou fora da primeira rodada por conta de dores no tornozelo. De contrato novo, o atleta precisa ainda ser inscrito no Paulista e a diretoria trabalha para acertar essa questão nesta terça-feira.

O duelo com o Água Santa, pela segunda rodada, acontece nesta quarta-feira na Neo Química Arena. Com pouco tempo para treinar, Fernando Lázaro comandou treinos de enfrentamento em espaço reduzido para a maioria do elenco, enquanto os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia.

Um desfalque certo para esta partida é Fausto Vera. Ele torceu o tornozelo direito e precisou ser substituído contra o Bragantino. Entregue ao departamento médico, o jogador vai ser submetido a exames para avaliar a gravidade da contusão.