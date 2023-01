Projeto 'Férias no Cesa' oferece atividades gratuitas aos finais de semana

Da Redação



16/01/2023 | 16:34



Os Cesas (Centros Educacionais de Santo André) recebem, durante os finais de semana do mês de janeiro, uma programação especial gratuita com jogos, brincadeiras e diversas atividades recreativas, educacionais, artísticas, culturais e esportivas. As atrações fazem parte do Projeto Férias no Cesa e serão realizadas até 29 de janeiro, das 10h às 17h, nos 12 Centros Educacionais do município.

Durante o projeto, segundo a prefeitura, os Cesas irão oferecer aos sábado algumas atividades especiais, como futebol de sabão, caiaque e gincanas aquáticas. Essas ações acontecerão em seis Cesas da cidade, atendendo diferentes regiões.

No dia 21 de janeiro, o Cesa Jardim Santo André oferece futebol de sabão e brincadeiras aos munícipes. Já o Cesa Parque Novo Oratório recebe caiaque e gincana na piscina.

No dia 28 de janeiro, o futebol de sabão e outras brincadeiras ocorrem no Cesa Vila Sá. Na mesma data, o caiaque e a gincana na piscina chegam ao Cesa Vila Linda.

Veja os endereços e telefones dos Cesas para mais informações:

Cesa Cata Preta - Estrada da Cata Preta, 810 - Tel.: 3356-7729

Cesa Jardim Santo Alberto - Rua Petrogrado, s/n - Tel.: 4975-1707

Cesa Jardim Santo André - Rua dos Dominicanos, 1250 - Tel: 4453-0907

Cesa Vila Palmares - Rua Armando Rocha, 220 - Tel.: 4991-4099

Cesa Parque Andreense - Rua Astorga, s/n - Tel.: 3356-7766

Cesa Parque Erasmo - Rua Ipanema, 253 - Tel.: 4479-0992

Cesa Parque Novo Oratório - Rua Tanganica, 385 - Tel: 4479-0303

Cesa Vila Floresta - Rua Paritins, 344 - Tel: 3356-7777

Cesa Vila Humaitá - Rua Guerra Junqueira, 366 - Tel.: 4458-4011

Cesa Vila Linda - Rua Rolândia, 115 - Tel.: 4452-1799

Cesa Vila Sá - Avenida Nova Iorque, s/n – Tel.: 4997-7557

Cesa Jardim Irene - Rua Caminho dos Vianas, s/n - Tel.: 4451-1329