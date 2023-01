Ribeirão Pires abre novas matrículas para cursos esportivos

Da Redação



16/01/2023



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da SEJEL - Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, abre nesta terça-feira (17) as matrículas para os cursos esportivos de 2023. As inscrições deverão ser realizadas no Centro Técnico de Treinamento João Netto (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro), das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Os documentos necessários para a matrícula são: RG, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Serão disponibilizadas vagas para as seguintes modalidades: Taekwondo, Ritmos, Ginástica, Judô, Boxe, Karatê, Basquete, Capoeira, Futsal, Vôlei, Vôlei Adaptado, Caminhada, Corrida e Alongamento.

As vagas são limitadas. Para mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4824-1326.