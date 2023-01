Bianca Andrade revela que Fred, do BBB23, quer dar orgulho para a família

16/01/2023 | 16:11



Todo mundo já sabe que o BBB23 estreia na noite desta segunda-feira, dia 16, e que o ex-namorado de Bianca Andrade, Fred, está confirmado entre os confinados da nova edição. E a influenciadora recebeu o press kit que o YouTuber começou a divulgar sobre a sua entrada no reality.

Entregando a publicidade como ninguém, Boca Rosa tratou de promover o ex-namorado e mostrar cada detalhes do presente que ele mandou para os amigos e imprensa, e claro, ela resolveu postar tudo nas redes sociais.

Preciso mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, acho que nos próximos meses vai virar um quadro no meu Instagram que se chama orgulho da Boca Rosa. Olha isso daqui. Ah, é um presente qualquer? Não. É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito. E já começou. Olha isso aqui, gente. Um press kit. Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino?

Vale lembrar que Bianca e Fred têm juntos o pequeno Cris de apenas um ano de idade.