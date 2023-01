G-Shock: relógio do Super Mario Bros. chega ao Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/01/2023 | 08:55



A G-Shock traz o relógio do Super Mario Bros. para o Brasil. A novidade, lançada no Japão em novembro de 2022, dá início às comemorações de 40 anos da marca. O produto poderá ser adquirido por meio do site da Casio. O preço sugerido é de R$ 1.299.

O modelo do icônico DW-5600 digital recebeu uma moldura vermelha, visor azul e pulseira marrom camuflada com estampa pixelada do Mario. A peça também apresenta a imagem do personagem quando a luz de fundo é pressionada. Além disso, o produto possui uma embalagem especial, apresentando o mundo do jogo em um design completo. Um dos bordões, “Here we go!”, é ornamentado em uma fonte pixelizada.

A edição limitada conta com resistência à água de até 200m, além de uma bateria com vida útil estimada em 2 anos. O divertido relógio do Super Mario Bros., que traz uma imagem especial gravada também no verso, permite a exploração da aventura com alarme multifuncional, cronômetro, temporizador regressivo, autocalendário completo, e formato 12 ou 24 horas. Tudo isso em apenas 53 gramas.

Toyotaro Hiraishi, diretor da divisão de relógios da G-Shock, revela que 50 unidades chegaram ao Brasil, tornando a peça ainda mais especial. “Mario faz parte do imaginário e revolucionou a história do videogame. Nasceu no Japão e tornou-se famoso em todo o mundo”, destaca. Masaaki Fujino, diretor de marketing, complementa que essa é uma trajetória muito parecida com a G-Shock. “Nosso lançamento em 1983 mudou a tecnologia dos relógios. Assim continuamos fazendo história e presenteando fãs brasileiros do carismático personagem e da marca”, celebra.

Assista ao vídeo de lançamento do relógio do Super Mario Bros: