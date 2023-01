Jeremy Renner posta foto de sua casa coberta por neve e revela saudades de seu lar

16/01/2023 | 15:11



Jeremy Renner deu um verdadeiro susto em seus amigos, fãs e familiares ao ter que ser internado com urgência em um hospital, após sofrer um recente acidente. O ator já até teria passado por várias cirurgias, e demonstrou algumas vezes em suas redes sociais que está lidando bem com a situação.

Tudo porque ele faz questão de sempre que dá postar Stories e a última atualização do ator de Gavião Arqueiro por lá, foi uma foto em que ele mostra a fachada de sua casa completamente coberta por neve e escreveu em seguida:

Saudades do meu lugar feliz!

Vale lembrar que de acordo com o TMZ, além de sofrer várias lesões nas pernas, Jeremy também lesionou o tórax. Já para a People, a irmã do ator revelou que ele está otimista com a recuperação.