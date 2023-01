Sem planejar, Luis Lobianco revela que se casou com músico Lúcio Zandonadi em hotel de luxo

16/01/2023 | 15:11



Juntou as escovas! Luis Lobianco usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 16, para revelar que se casou com o músico Lúcio Zandonadi. A notícia pegou todos os seguidores desprevenidos já que a cerimônia aconteceu sem planejamento no dia 14 de janeiro, no Rio de Janeiro.

Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de dez anos juntos. Só nós fomos convidados, escreveu.

E continuou:

Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte, respeito à individualidade e rotina. Sim, Lúcio Zandonadi.

Lúcio, por sua vez, respondeu:

Sempre foi sim para o Luis Lobianco! Depois de dez anos, quase 11, oficializamos nossa vida juntos. Tudo certo, tudo lindo. Seguimos amando (-nos, -se, -os). Obrigado, obrigado, obrigado.