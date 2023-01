Felipe Prior se pronuncia após fala de Rafa Kalimann sobre homens do BBB20: Chateado para caramba com isso

16/01/2023 | 15:11



Após Rafa Kalimann afirmar durante participação no Altas Horas que não mantém contato com os rapazes do BBB20, porque eles a feriram como mulher, Felipe Prior usou as redes sociais para se pronunciar. Ao compartilhar um registro do momento nos Stories do Instagram, o arquiteto escreveu:

Generalizar os meninos é bizarro. Quem me conhece sabe que sempre trato todo mundo com respeito. Até porque dentro da minha casa existe minha mãe como mulher. O BBB20 todo mundo fez sua história e teve sua importância. E o principal, todo mundo se respeita sim. Chateado para caramba com isso.

O famoso ainda fez questão de gravar alguns vídeos explicando o que achou das falas de Rafa:

- Encontrei a Rafa no Carnaval e foi super gente boa comigo, veio e me deu oi. Depois você ver que ela generalizou como se todos os moleques tivessem feito alguma parada. Em nenhum momento em faltei respeito com ninguém no programa e pós-programa. Eu acho que podia me levar também para eu ter a fala.

E continuou a falar sobre sua experiência no reality:

- A única coisa que eu queria no programa era ganhar. Eu sou competidor e gosto de ganhar. Podia ser mil reais o programa, eu queria ganhar. Então a única coisa que eu fiz no programa foi competir. Eu fiquei chateado mesmo, até postei. Quem ganhou o Big Brother foi todo mundo. Esse programa foi o maior da história na minha opinião e não fui eu, não foi o Pyong, não foi Rafa, não foi a Manu, foi todo mundo. A gente fez um programa histórico. A partir desse momento, quando se vira e taxa como os homens, eu achei zoado. Eu sempre tratei todas as meninas no programa e na minha vida com respeito e achei meio desnecessário. Máximo respeito, a própria Rafa no Carnaval foi super gente boa comigo.