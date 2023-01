Paulo Vieira revela que conseguiu comprar uma casa de presente para a mãe

16/01/2023 | 14:11



Responsável pelo quadro Big Terapia, que chega na telinha da Globo junto com o BBB23, Paulo Vieira topou fazer uma sessão de terapia express no quadro Divã do Encontro, durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta.

O comediante relembrou momentos da sua infância e contou que sua primeira memória é de estar no berço olhando para o avô. Em outra, mais engraçada, o humorista conta que seu maior arrependimento foi ter ido a um médico que prescreveu 60 injeções de Benzetacil - e que ele tomou todas.

- A maior felicidade é fazer os meus felizes. No fim do ano dei uma casa para minha mãe e todo menino pobre tem esse sonho, disse Paulo, acrescentando que a primeira noite que passaram na casa nova foi no Natal.

Mudando o assunto para um momento mais descontraído, o apresentador tirou sarro de si mesmo ao lembrar um trauma de infância.

- Não ter cabido na roupa dos bichinhos da Parmalat. Todo mundo tem, meus amigos postam para me humilhar. Não coube leão, zebra, nem o elefante me coube. Até hoje tenho vontade de comprar uma fantasia de leão, disse.

Patrícia Poeta, apresentadora do programa, prometeu que ainda vai realizar esse sonho dele.