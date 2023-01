Apostas musicais para 2023: conheça artistas que devem se destacar nas redes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/01/2023 | 13:55



As redes sociais são um espaço com o potencial de empoderar artistas e de fazer canções se tornarem grandes hits. Isso porque, além de ser parte da produção de conteúdo, seja nas dublagens, seja como trilha sonora de vídeos, as mídias permitem a iniciantes cheios de talento irem mais longe, em busca do tão almejado sucesso.

Este ano, como forma de esmiuçar um pouco o universo musical dentro do Kwai, o aplicativo selecionou alguns novos artistas que devem se destacar no showbiz em 2023. São nomes que já começam a trilhar um caminho de sucesso, sendo reconhecidos localmente, alguns até já com hits na bagagem, e que, em breve, devem estourar em esfera nacional. Confira!

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Crescida em Ipatinga (MG), e dona de um vozeirão que não passa despercebido em lugar nenhum, Alexia começou a cantar na igreja, mas foi na internet e em bares, fazendo covers de sertanejos famosos, que começou a ser notada. Desde 2021, já está sob holofotes. Gravou um DVD ao vivo, lançou um hit estourado (“Baby Me Esquece”) e assinou contrato com uma das maiores gravadoras de música sertaneja, a WorkShow (de nomes como Henrique e Juliano e Zé Neto & Cristiano).

A artista independente de Uberlândia (MG) faz sucesso pelas suas belas composições, mas também pela criatividade em seus vídeos que são postados no seu perfil do Kwai. Sua presença e seu talento como cantora sertaneja conquistaram uma legião de fãs que a fizeram abocanhar um respeitado terceiro lugar no concurso Queridos do Brasil, que elegeu os perfis mais queridos da plataforma por meio de votação popular – Amanda só perdeu para os astros Tierry e Simone & Simaria.

A cantora recifense excursiona sob os holofotes há algum tempo. Já foi bailarina profissional, atriz e agora aposta na música. Sua primeira faixa, “Arretada”, foi lançada há um mês e diz muito sobre Ananda, uma vez que tem letra empoderada, refrão grudento e melodia pop com toque de diversos estilos regionais.

Misturando reggae e MPB, a pernambucana dona de um vozeirão viralizou nas redes sociais ao postar um cover do hit “Eu Tenho Medo”, do Zé Vaqueiro. Mas suas músicas autorais de pegada bem pop, que ela escreve desde 2020, também começaram a chamar atenção do público e da crítica, o que lhe rendeu um convite para tocar no festival Coquetel Molotov, de Recife, além do prêmio de aposta musical no WME no ano passado.

Fanieh vem da zona leste da cidade de São Paulo. Artista completa que, em sua música, mistura funk, trap e pop com letras que falam das quebradas e de empoderamento feminino. Além de cantar e rimar, também atua (ela interpreta a MC Luzi na série “Sintonia”, da Netflix) e apresenta o programa “É o Fluxo”, no Multishow, que destrincha a cena do funk nacional.

Nos últimos anos, a drag queen e cantora gaúcha conquistou fama internacional ao ser a campeã do reality show musical “Queen of the Universe”, produzido pela equipe da drag estadunidense Ru Paul, no qual encantou os jurados com o alcance de sua voz e suas performances intensas. No Brasil, já é conhecida pela comunidade LGBTQIAP+ após lançar hits como “Fim de Tarde” e “Party Everyday”, mas deve quebrar barreiras de nicho em 2023 com projetos na TV e novos hits de pop recém-lançados em seu segundo EP intitulado “Gente Crazy”.

Apadrinhada pelo cantor João Gomes, a dupla de jovens irmãos sergipanos já é conhecida localmente e se prepara para alcançar o Brasil ao apostar numa fórmula certeira: incorporar música pop e eletrônica a estilos mais consolidados do Nordeste, como o forró de vaquejada. O hit do duo, “Coração Acelera”, é uma versão de “Hear me Now”, música eletrônica dos brasileiros Alok, Bruno Martini e Zeeba, lançada em 2016.

Natural de Pocinho (PB), Lucas Aboiador ganhou notoriedade em 2019, aos 13 anos de idade, quando viralizou nas redes sociais ao cantar em paisagens do sertão mostrando uma potente voz. Desde então, a carreira do garoto prodígio engatou. Tanto que, recentemente, ele lançou uma música com Wesley Safadão, chamada “Não Fosse Tão Tarde”.

Gabriel Vittor e Jota Lennon, os amigos por trás do duo Us Agroboy, se conheceram em Minas Gerais, em 2017, mas quatro anos depois, em um encontro em Goiânia, viraram de fato uma dupla. Suas letras estão ligadas ao lifestyle do agronegócio, e o som mistura sertanejo com bases mais modernas de funk e pop, daí o apelido de “agrofunk”. A dupla já soma mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify.

A jovem cantora acriana começou a carreira apostando no sertanejo universitário, mas logo viu que poderia se enveredar por estilos mais contemporâneos, como o piseiro sertanejo, uma mistura de forró eletrônico com música sertaneja. A guinada tem se mostrado certeira, como é possível ver com o sucesso do hit “Quem Perdeu Que Chore”.