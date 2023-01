Catedral da Sé. No coração paulistano... ...o início da festa do aniversário... ...por duas artistas de Mauá.

Ademir Medici

Cristiane Carbone inaugurou, domingo, a exposição “Memoria Paulistana”, dentro da série “Igrejas na Catedral da Sé”, como parte das comemorações do aniversário da cidade. A inauguração ocorreu durante a missa das 11h.

A série é um recorte da exposição apresentada por ela em janeiro de 2022, tema que norteia a sua carreira, desde 2004, nas comemorações, ano a ano desde então, dos aniversários de São Paulo.

Cristiane Carbone relaciona os vários itens da intenção deste projeto:

Preservar a memória e a história de São Paulo.

Apresentar as transformações que ocorreram no decorrer dos anos através de quadros pintados a óleo sobre tela.

No total, 20 obras que representam as igrejas da cidade de São Paulo e suas histórias.

“O projeto está em construção constantemente”, comenta Cristiane.

As obras estão à venda. Parte da renda será revertida para as obras da Catedral da Sé.

EXPOSIÇÃO MEMÓRIA PAULISTANA - SÉRIE IGREJAS

Local: Catedral Metropolitana de São Paulo – Sé

Período de Exposição: até 26 de fevereiro

Horário: Das 8h às 18h

Endereço: Praça da Sé – Sé/ SP/Capital

A CORES. Toda riqueza das linhas da Catedral da Sé: uma das 20 obras expostas pela mauaense Cristiane Carbone no interior da igreja.

“Já comentei com o Ademir Takara (bibliotecário do Museu do Futebol) e com o Sergio Paz (pesquisador) sobre essa placa no Pacaembu. Segundo meus registros, ela contém dois erros: até 4 de novembro de 1969, Pelé jogou 118 vezes no estádio (e não 119), marcando 116 gols (e não 115).

Alexandre Andolpho, coordenador do Memofut.

Belas homenagens que a página Memória prestou ao Rei do Futebol. O acervo do Luiz Romano merece mesmo ser publicado. E que belas fotos foram apresentadas.

Parabéns por publicar corretamente que a estatística apresentada na placa do Estádio do Pacaembu refere-se apenas até o milésimo gol. Muita gente boa tem publicado que aqueles números são de toda a carreira de Pelé no estádio.

Tenho apenas uma observação a fazer. No caso do filme "O Rei Pelé", de fato a dona Celeste, a mãe de Pelé, atua no filme. Já o pai, Dondinho, não atua. Seu papel foi interpretado por um ator, ok?

Sérgio Paz, integrante do Memofut.

PELÉ. Placa resiste na entrada do Pacaembu, mesmo com as obras realizadas no estádio

MUSEU DO FUTEBOL

O Memofut tem participado do processo de renovação pelo qual o Museu do Futebol passará nos próximos meses. O grupo, a pedido do Museu, tem listado gols, lances, jogadas e defesas que marcaram a história do futebol brasileiro – tanto da Seleção quanto dos clubes.

Dois exemplos são dados pelo pesquisador Antonio Meninéa: 1) o gol de Roberto Dinamite contra o Botafogo, depois de “chapelar” o zagueiro Osmar; 2) o gol de Rivelino contra o Vasco da Gama, ao aplicar elástico no Alcir.

Rodrigo Saturnino Braga representa o Memofut no Comitê Curatorial do Museu do Futebol; Alexandre Andolpho realiza a compilação de informações que serão transmitidas pelo Memofut ao Museu do Futebol.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 17 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8286

MANCHETE – Presidente quer aprovar reajuste fiscal sem negociata.

Itamar Franco disse que não irá oferecer cargos públicos para aprovação do projeto.

AUTOMÓVEIS – Ford inicia a venda do novo Escort.

CULTURA & LAZER – Het Hot não decepciona e faz o melhor show da abertura do Hollywood Rock.

Cobertura no Morumbi: Margarida Chiarastelli.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Arame e Palmeirândia (MA), Baía Formosa (RN), Itiúba (BA) e Padre Marcos (PI).

Dia do Estado do Ceará, em alusão à independência da então capitania em relação a Pernambuco, em 1799.

HOJE

Dia Mundial do Pizzaiolo

Dia dos Tribunais de Contas do Brasil

SANTOS DO DIA

Antão ou Antonio do Deserto. Faleceu no Egito em 356.

Sulpício, o Piedoso. Bispo francês falecido em 644.

Em 17 de janeiro de...

1893 - Nascia, em Paranapiacaba, Antonio Petransan, que seria vereador de São Bernardo entre 1936 e 1937, representando o seu distrito.

1933 - Fundado o Sindicato dos Marceneiros, Carpinteiros e classes anexas de São Bernardo, o primeiro do Grande ABC a ser reconhecido pelo governo Vargas.

1983 – Termina a greve dos coletores de lixo domiciliar em São Bernardo. Ninguém será demitido, caso não queira transferir-se da Prefeitura para a empreiteira Vega-Sopave, empresa escolhida para os serviços.

No Ibirapuera, o vôlei masculino da Pirelli vence o Brasileiro, após vitória sobre a Atlântica Boa Vista por 3 sets a 1.