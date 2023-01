Gratuitos e educativos: 5 desenhos infantis no YouTube

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/01/2023 | 12:55



As crianças que nasceram entre as décadas de 1990 e 2000 precisavam ligar a televisão para poder se entreter. Entre os programas mais populares, estavam os saudosos Bom Dia & Cia e TV Globinho. Hoje, porém, os pequenos podem assistir a desenhos infantis no YouTube. Via celular, tablet, smart TV ou computador, é possível escolher entre uma série de canais.

Para facilitar a busca, o 33Giga separou cinco opções de desenhos infantis no YouTube. É válido destacar que a lista inclui apenas canais oficiais e que exibem séries animadas, excluindo os perfis de música ou apresentados por humanos e marionetes.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Masha e o Urso é uma série de animação russa inspirada em um conto folclórico do país. O desenho acompanha as aventuras de uma menininha e seu amigo, um grande urso aposentado do circo. O relacionamento dos dois tem o objetivo de funcionar como uma metáfora, mostrando como uma criança interage com o mundo e como um adulto pode ajudá-la nessa tarefa.

Série brasileira que acompanha uma menina de 6 anos apaixonada por ciências. A cada episódio, uma curiosidade é abordada. Isso porque, para Luna, o planeta Terra é um laboratório gigante. Em suas experiências, a protagonista conta com a ajuda de seu irmão mais novo, Júpiter, e do furão de estimação da família, Cláudio.

A famosa porquinha cor-de-rosa também está disponível entre os desenhos infantis no YouTube. A série britânica acompanha Peppa, que vive com seu irmãozinho George e seus pais. Ela adora brincar e pular em poças de lama, e suas aventuras sempre acabam bem e com muitas gargalhadas.

O canal dos personagens criados por Mauricio de Sousa é alimentado constantemente. Toda quarta-feira, por exemplo, tem vídeo novo de Mônica Toy, animação inspirada em toy art. Já às sextas-feiras são acrescentados conteúdos da Turma da Mônica clássica ou da Turma do Chico Bento. Além disso, as crianças têm acesso a curiosidades e bastidores de cada atração.

A última sugestão entre os desenhos infantis no YouTube é Wolfoo. Nesta animação vietnamita, um lobo fofo vive na colina de uma pequena vila com os pais, as irmãs e seus melhores amigos. Os episódios buscam não só explorar o mundo por meio das histórias, mas também ensinar algo aos pequenos espectadores, como hábitos saudáveis e bom comportamento.