Kim Kardashian não estaria nada contente com polêmico casamento de Kanye West

16/01/2023 | 12:10



O mundo todo ficou chocada com a notícia de que Kanye West se casou com uma de suas funcionárias, Bianca Censori. Mas sabe quem não ficou surpreso? Kim Kardashian. A polêmica entre Kanye e Bianca surgiu dois meses depois do rapper e Kim se divorciarem:

A Kim odeia ela, disse um informante ao site TMZ.

Pois é! Ao que tudo indica, Kim despreza Bianca há tempos e sem motivos óbvios - a não ser a suspeita de que Bianca teve algo relacionado a um surto do rapper.

Fontes dizem que todos do estúdio da Yeezy sabem que a ex-esposa do chefe não gostava da funcionária.

Ela é bonita. E a Kim odeia mulheres bonitas, adiciona o informante.

Bianca, que tem mestrado em arquitetura, trabalhou na empresa de Kanye por diversos anos, onde o rapper gerencia projetos de moda e de design. Ele é um grande apreciador da arquitetura.

Lembrando que o atual casal se uniu em uma cerimônia privada, embora, segundo o TMZ, tenha declarado que eles ainda não tinham conseguido o certificado para tornar a união legal. Mais tarde, eles foram flagrados usando alianças.