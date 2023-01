Neymar é criticado na TV francesa após revés do PSG: 'Maior fracasso da história'

16/01/2023 | 11:38



O Paris Saint-Germain amargou derrota para o Rennes, por 1 a 0, neste domingo, em partida que marcou o retorno do trio ofensivo formado por Messi, Neymar e Mbappé no Campeonato Francês. Após o revés, o craque brasileiro foi o principal alvo de críticas no programa After Foot, do RMC Sports.

O jornalista Daniel Riolo foi quem fez as declarações mais contundentes. Ele classificou o camisa 10 como o "maior fracasso da história do futebol". Neymar terminou a partida sem nenhum chute ao gol adversário.

"Ele zombou de todos os torcedores do PSG fazendo uma boa meia-temporada porque tinha uma Copa do Mundo para se preparar. Em termos de contratação, transferência, salário, é o maior fracasso da história do futebol", detonou.

Neymar também não escapou das críticas do jornal L'Equipe, principal diário esportivo da França. O brasileiro levou nota 3 pela atuação ruim diante do Rennes. "Neymar estava com problemas, perdendo mais bolas do que o normal e preocupa a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões", escreveu o periódico francês.

Apesar da derrota, o PSG segue na liderança isolada no campeonato, com 47 pontos, três a mais do que o vice-líder Lens. Neymar, por sua vez, foi um dos dois brasileiros indicados ao prêmio The Best, de melhor do mundo, da Fifa. O outro representante do País na disputa é Vinícius Junior, do Real Madrid.