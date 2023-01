Luciana Gimenez divulga vídeo do momento no qual foi resgatada de acidente

16/01/2023 | 11:13



Luciana Gimenez compartilhou em seu perfil do Instagram no domingo, 15, o momento em que foi socorrida após o acidente enquanto esquiava no dia 7 de janeiro, em Aspen, no Estados Unidos. A apresentadora estava na companhia dos filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.

No vídeo ela aparece sendo deslocada em uma maca pela equipe médica do local e no texto falou sobre sua preocupação com os meninos, que mesmo com toda dor que estava sentindo, ela só pensava na segurança deles.

A famosa quebrou a perna em quatro lugares e segue em recuperação.

"A primeira coisa que veio na minha cabeça no momento do meu acidente, foram meus filhos. Mesmo com a maior dor que já senti, eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem", disse ela no texto. "Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem. Pode parecer muito louco, mas a minha vontade ali era levantar e achá-los. Acho que a mistura de toda aquela dor e esse instinto de proteção, me tiraram um pouco da consciência real", completou.