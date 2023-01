Bia Miranda compra mansão com dinheiro adquirido após sucesso em A Fazenda 14

16/01/2023 | 11:10



Um mês após a final de A Fazenda 14, o Domingo Espetacular visitou os finalistas do reality para saber como eles estão atualmente. No programa exibido no último domingo, dia 15, Bia Miranda revelou que acabou de comprar uma mansão e está cheia de planos para o futuro.

A neta de Gretchen conseguiu fazer com que o número de seguidores nas redes sociais subisse de 90 mil para quase quatro milhões. A influenciadora celebrou as novas oportunidades que está recebendo e a consequente entrada de bastante dinheiro:

- Foi A Fazenda que me trouxe tudo isso, a visibilidade. Me ajudou bastante.

Com o dinheiro que está ganhando, Bia não só realizou o sonho de comprar o carrão que sempre sonhou, como também adquiriu uma casa de três andares com duas piscinas. Apesar de não ter se mudado ainda, a famosa abriu as portas para mostrar cada detalhe do imóvel ao Domingo Espetacular.

- Eu vou me arrumar só para gravar vídeo dentro de casa.

Ela também revelou com que idade começou a trabalhar:

- Com 14 anos eu tive que começar a trabalhar porque eu já queria morar sozinha, já queria sair de casa.

Enquanto fazia o tour, Bia acabou um mostrando um quarto de bebê, mas fez questão de explicar:

- Não é meu, tá? Não foi eu que montei isso, já era da antiga dona. Eu vou tirar e fazer um quarto de visitas.

Campeã da edição, Bárbara Borges falou sobre a mudança que o reality trouxe em sua carreira:

- A Babi antes de A Fazenda era a Babi que estava querendo muito voltar a trabalhar, a me sentir ativa. Comecei a trabalhar com 16 anos quando realizei o primeiro sonho de ser Paquita. Eu priorizei o meu lado pessoal e o lado profissional ficou em segundo plano. Aí veio o Martin depois o Theo. A gente fala muito da milionária. O prêmio em dinheiro é importante, é uma consequência. O prazer que eu tenho é de fazer as coisas do meu coração mesmo.

E ainda celebrou o namoro com Iran Malfitano:

- As pessoas olham para a gente, os olhos brilham e ficam felizes de ver a gente juntos. Eu vivia isso na novela, mas é personagem. Eu nunca imaginei que eu pudesse viver isso. Isso é tão gostoso, é tão bom que dá vontade de colocar em um potinho e deixar.

O ator também conversou com o programa e relembrou o momento de dificuldade financeira em que precisou trabalhar como motorista de aplicativo:

- Foi muito duro, muito difícil, porque eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia , quase 20 horas dirigindo. A exposição de A Fazenda, o tamanho que esse reality tem no Brasil é muito importante principalmente para artistas que estão tentando voltar para a mídia.

O Domingo Espetacular encerrou a reportagem com Bia Miranda compartilhando seus planos para o futuro:

- Quero virar psicóloga e viajar para a Disney, eu e Gabriel.