Chuva derruba árvore em cima de casa e mata homem em Santo André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/01/2023 | 10:30



Um homem de 54 anos morreu na noite de ontem (15) após ser atingido por uma árvore, na rua Alberto Zírlis, na Vila Lutécia, em Santo André.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três equipes foram acionadas e encontraram a vítima inconsciente com o tronco preso entre os destroços. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito no local.

Os bombeiros realizaram o corte da árvore para remoção. A Defesa Civil de Santo André e a Enel São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, comparaceram ao endereço para prestar apoio à ocorrência.

O caso foi registrado no 6º DP (Distrito Policial) de Santo André como morte suspeita. "Foi solicitado perícia ao local e exame necroscópico ao corpo", informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

Em três meses, esse é o terceiro óbito registrado na região em decorrências das fortes chuva s. No dia 23 de novembro um homem morreu em Mauá, após ter o carro arrastado pela água até o córrego Estrada do Britador. O segundo incidente fatal ocorreu dez dias, dia 3 de dezembro, depois em São Bernardo, quando o catador de recicláveis, Marcos de Araújo Rocha, 41 anos, caiu no córrego Taioca enquanto tentava atravessar o rio por uma ponte precária de madeira.

Previsão para hoje

A chuva forte deve atingir os municípios do Grande ABC na tarde dessa segunda-feira (16) . A previsão é de pancadas de chuvas, com possibilidade de precipitações de até 24 milímetros de água por cidade, segundo informações da Defesa Civil do Estado.

Em casos de emergência em decorrências dos temporais, o indicado é acionar a Defesa Civil Municipal (199) e, ou, Corpo de Bombeiros (193).