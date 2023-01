Veja as vantagens de contar com um site multilíngue

Da Redação

Empresas que possuem negócios em diversas partes do mundo precisam traduzir seus sites para melhor atender aos diferentes idiomas falados por seus clientes. Assim, não correm o risco de perder oportunidades de negócios devido à barreira linguística, tornando-se mais atraentes aos olhos do seu público-alvo onde quer que ele se encontre.

Portais de tecnologia há muito já perceberam que apresentar seu conteúdo em diferentes línguas permite alcançar um público muito mais numeroso. O IGN, por exemplo, oferece atualmente mais de 20 opções de idiomas para informar visitantes de todo o mundo sobre games, tecnologia e entretenimento em geral, o que aumenta e diversifica sua audiência.

De modo similar, diversas plataformas de investimento, tais como corretoras de Forex, que são muito populares devido à liquidez desse mercado, além de funcionarem 24 horas por dia, 5 dias por semana, oferecem aos seus usuários diversas opções de idiomas, o que amplia o leque de oportunidades dos investidores. Com isso, garantem a eles maior facilidade e acessibilidade no momento de investir em ativos.

O mesmo ocorre com lojas virtuais que, com a tradução das suas páginas, conseguem apresentar mais facilmente os seus produtos para outros mercados consumidores. A Amazon, por exemplo, oferece desde livros até aparelhos eletrônicos em diversos idiomas, permitindo que seus clientes compreendam melhor os detalhes de cada item e sintam-se mais seguros para realizar suas compras online.

Tradução

Hoje, os próprios navegadores de internet oferecem ao usuário a tradução do conteúdo quando identificam um idioma diferente daquele utilizado pelo sistema operacional. Além disso, também é possível recorrer a sites de tradução online para facilitar a compreensão das informações de uma página online.

Essas traduções automáticas utilizam memórias de tradução, que são acumuladas ao longo do tempo, com palavras, frases e até parágrafos inteiros que, uma vez traduzidos, são guardados para reutilização. Em alguns casos, usam até mesmo inteligência artificial para melhorar a qualidade dos textos gerados. Elas conseguem resultados satisfatórios para uso pessoal, sendo, na maioria dos casos, mais do que suficientes para o entendimento geral do conteúdo apresentado.

Porém, quando se trata de sites profissionais, uma tradução automática pode produzir um texto final com falhas grosseiras, que podem alterar o significado da informação e comprometer a imagem de uma empresa. Isso faz com que as organizações recorram a agências de tradução, que oferecem a conversão das páginas para vários idiomas, de acordo com os interesses e necessidades de cada uma.

Localização

A tradução pura e simples de um site, por mais precisa que seja, em muitos casos não é suficiente para dar um tom natural ao conteúdo. Em algumas situações, é necessário realizar a chamada localização, que constitui a adaptação do conteúdo a aspectos regionais e culturais do público ao qual ele se destina.

Por exemplo, certos personagens ou fatos históricos citados no idioma de origem, que dizem respeito a um determinado público, podem não fazer muito sentido para outro. Em vez disso, pode-se substituí-los na tradução por nomes que sejam mais relevantes e facilmente compreendidos pelo público da língua de destino e que tenham a ver com a sua cultura.

Em lojas virtuais, é importante converter a moeda do país de origem para a do destino da localização. A conversão monetária gera maior confiança do usuário no momento de efetuar um pagamento, eliminando qualquer insegurança quanto ao valor cobrado. Além disso, devem ser observadas as formas de pagamento, podendo ser necessário excluir algumas delas do idioma de origem e incluir outras que existam na língua-alvo.

Com uma tradução de boa qualidade e que leve em conta, entre outros aspectos, os princípios da localização acima citados, é possível ter um site multilíngue que irá aumentar a aceitação, em outros mercados, dos produtos ou serviços oferecidos.