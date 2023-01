Charge - 16 de janeiro de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



16/01/2023 | 10:22



Com 30 anos, Gilvan Júnior pode ser considerado um dos profissionais mais experientes da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele, que já atuou no Desenvolvimento Econômico, Semasa e Unidade de Planejamento, parte agora para um enorme desafio: administrar a saúde de Santo André, em um cenário de diminuição drástica dos casos de Covid-19 e de aumento em investimentos no setor. Em entrevista exclusiva ao Diário, o secretário de Saúde contou, em primeira mão, o plano de iniciar, já em fevereiro, o serviço de telemedicina na cidade, em uma das UPAs. Entre abril e maio, o modelo será implementado nas unidades básicas.