Carlos Ferreira diz que irá melhorar interlocução com gestão Paulo Serra

Da Redação



16/01/2023 | 10:11



Vereador no sexto mandato e eleito presidente da Câmara de Santo André para o biênio 2023-2024, Carlos Ferreira (Republicanos) tem como sua principal missão aprimorar a interlocução da administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) com o Legislativo. “Quero melhorar essa relação com o Executivo e conseguir também um acesso mais direto com os secretários. É importante que o parlamentar, que foi eleito pela população e representa os moradores, possa ter um atendimento diferenciado”, avaliou Ferreira. “Isso eu consigo fazer, que o vereador seja recebido com atenção. Essa questão o vereador sente”, explicou, em visita ao Diário.

Até ser eleito chefe do Legislativo, Ferreira era o líder de governo na Câmara. A experiência, segundo ele, será fundamental para aprimorar este elo entre a administração municipal e os parlamentares. “Minha liderança foi muito forte. Poucas vezes o prefeito precisou chamar os vereadores para explicar melhor os projetos, porque eu já fazia esse trabalho. Discutia com o governo, conversava, entendia e levava para os meus colegas. Quando ia para a votação, já havia esse entendimento. E esse trabalho vou seguir fazendo também como presidente.”

Ele garante, no entanto, que esta articulação não irá afetar a independência do Legisaltivo. “A Câmara vai aprovar aquilo que for bom para Santo André. O governo sabe que depende também do outro poder para que os projetos avancem. O que vamos fazer é garantir essa boa relação.”

Além dessa visão externa, Ferreira também pretende focar o trabalho na administração interna da Casa de Leis. Para ele, é necessário que a Câmara garanta as condições para que o vereador possa realizar seu trabalho. “Precisamos olhar mais para o serviço funcional da Câmara. Temos de melhorar na velocidade dos trabalhos internos. Por exemplo, não é possível que a Casa demore dois anos para comprar cadeiras para obesos, que é um pleito de muito tempo. Também é necessário mais agilidade nos serviços de manutenção e na reforma dos gabinetes”, explicou.

O novo presidente disse também que está avaliando projeto, que estava em andamento desde a gestão de Pedrinho Botaro (PSDB), sobre a locação de veículos oficiais. “Mandei levantar qual o custo de cada um dos 27 veículos da Câmara e se é vantajoso locar. Se for a melhor opção. vamos seguir com o projeto.”

Ferreira também explicou que sua saída do PSB foi motivada pelo alinhamento com o PT. “Minha linha é centro direita e me sentia mal em fazer discurso radicalmente contra o o rumo traçado pelo partido. Nesse sentido, entendi que o Republicanos seria um bom caminho, até também por ser o partido do governador Tarcísio de Freitas”, disse. Segundo ele, o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, deve vir em breve a Santo André para uma visita à Câmara e ao prefeito.