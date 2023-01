Mudanças fazem Samu ter tempo de resposta médio de 12 minutos

Da Redação



16/01/2023



Santo André completou em dezembro três meses desde o início do processo de modernização do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que permitiu a prestação dos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, regulação médica e transferência de pacientes graves com mais agilidade e segurança por meio do COI (Centro de Operações Integradas).

Apenas nos três últimos meses de 2022, foram registrados 9.589 chamados e o tempo médio de resposta do atendimento foi de 12 minutos. A primeira etapa da atualização, gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), deu-se pela troca de computadores e pela instalação de novos softwares nos equipamentos que ficam no COI, de onde são feitos os monitoramentos dos pedidos de ajuda. A integração do Samu ao COI e a informatização dos sistemas agilizaram o tempo de resposta do serviço.

“Agora é possível monitorar um atendimento em tempo real e visualizar as demandas necessárias para agilizar o atendimento, incluindo solicitações ao Departamento de Engenharia de Tráfego, da Defesa Civil e até da GCM (Guarda Civil Municipal)”, disse a coordenadora do Samu, Camila Manini. “Como agora nosso sistema de regulação está todo informatizado conseguimos dados mais rápidos, o que permite acompanhar mais de perto os resultados. Antes tínhamos que fazer tudo na mão."

Secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior ressalta a importância do trabalho integrado no COI. “É fundamental termos todos os nossos serviços modernizados e integrados por meio do COI. Em uma mesma sala conseguimos acionar diversas forças de segurança e incluir o Samu nesta lista é fundamental para melhorarmos o tempo de resposta”, disse.