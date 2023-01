Radares multam 53 veículos por hora nas cidades da região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/01/2023 | 09:15



Por hora, 53 veículos são multados nos municípios do Grande ABC. Em 2022, foram registradas 466.124 infrações de trânsito em Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires – as demais cidades não forneceram os dados. O número é 9,4% superior as 426.062 multas aplicadas em 2021.

Segundo as prefeituras, excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho são as principais irregularidades flagradas pelos radares na região. Das 126.263 infrações registradas no ano passado em Santo André, mais da metade, 85.269, foram aplicadas aos motoristas que excederam o limite de velocidade.

O mestre em transportes e professor da FECFAU-Unicamp (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas) Creso de Franco Peixoto avalia que a alta de infrações é reflexo da maior circulação de veículos nas vias, após liberação das medidas restritivas impostas pela Covid-19 e também pela reincidência de práticas irregulares pelos motoristas.

“Em 2022 estávamos em um período de reaquecimento da economia e a elevação de tráfego nas vias, somado ao perfil de motoristas que já estão habitualmente acostumados a praticar infrações, contribuiu para este aumento de um ano para o outro. Uma das principais funções da multa é dar medo nos motoristas de praticar novamente uma infração”, diz o especialista.

No ano passado, as cidades arrecadaram R$ 121,6 milhões com as multas aplicadas. O valor é 54% maior que a arrecadação de 2021, que foi de quase R$ 79 milhões – segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o dinheiro arrecadado com as multas deve ser destinado e utilizado, exclusivamente, para instalação e manutenção de sistemas de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Sobre o aumento do valor arrecadado durante o período, o docente da Unicamp acredita que possa estar relacionado com a maior aplicação de multas consideradas graves ou gravíssimas,

“Uma infração por excesso de velocidade até 20% é uma faixa de preço, de 20 a 50% é outra e acima de 50% além da multa ainda tem a suspensão do direito de dirigir, porque começa expor o cidadão a um alto nível de risco. O estabelecimento do limite de velocidade é uma questão técnica, porque a capacidade para fazer uma curva em uma estrada é um modelo matemático, agora a capacidade para frear e não bater um ciclista ou em um pedestre em trecho urbano depende do comportamento humano, além das questões de física. Por isso, nas cidades, o excesso de velocidades precisa ser coibido”, finaliza.

O levantamento realizado pelo Diário, com dados das prefeituras, mostra que os quatro municípios contabilizam 142 radares distribuídos pelas vias. Mesmo com apenas 25 aparelhos de fiscalização, Diadema foi a cidade com maior número de multas aplicadas em 2022. No total, foram 167.705 irregularidades flagradas no ano passado.