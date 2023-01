Em meio a boatos de volta com Bruna Biancardi, Neymar Jr. se envolve em polêmica após marcar suposto encontro com cantora cubana

16/01/2023 | 09:11



Segura, porque vem mais polêmica por aí! Neymar Jr. e Bruna Biancardi vem dando vários indícios de que estariam vivendo uma fase romântica em Paris, na França. No entanto, essa calmaria entre eles parece estar prestes a terminar. Segundo informações do jornal Extra, um áudio vazado nas redes sociais promete abalar as estruturas da vida amorosa do jogador.

No conteúdo, que viralizou recentemente nas redes sociais, é possível ouvir uma voz muito semelhante a da cantora cubana Malu Trevejo. Em uma suposta conversa com um fotógrafo, ela conta que tem um encontro marcado com Ney.

- Neymar vem pra cá no dia 7 (sem especificar de que mês). Eu não sei se você aceitaria ser a pessoa que vai tirar fotos. pelo que vi, você é fotógrafo/paparazzo, quero saber se você topa. Quando estivermos juntos, não poderei fotografar ou publicar nada, estou meio assustada com isso. Se ele aprontar, divulgo.

Depois do ocorrido, Neymar deixou de seguir a cantora nas redes sociais. Ela não se pronunciou sobre o assunto, mas mandou uma indireta através dos Stories com uma mensagem motivacional.

Você nem sempre tem que contar o seu lado da história. O tempo vai, dizia o texto.

Eita!