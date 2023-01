Tarciana Medeiros é nomeada para a presidência do Banco do Brasil

16/01/2023 | 08:10



Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16) nomeia Tarciana Paula Gomes Medeiros para a presidência do Banco do Brasil. O ato oficializando Tarciana à frente do banco sai no mesmo dia em que ela toma posse no cargo. A cerimônia está marcada para as 18h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em toda a história da instituição, Tarciana é funcionária de carreira há 22 anos. Ela tem bacharelado em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.

A mesma edição do DOU traz a exoneração de Fausto Ribeiro do cargo de presidente do BB.