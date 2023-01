Alemanha: ministra da Defesa renuncia em meio a críticas por atuação na Ucrânia

16/01/2023 | 08:05



A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, anunciou sua renúncia nesta segunda-feira, 16, após ser fortemente criticada por sua atuação na guerra da Rússia na Ucrânia.

Em comunicado, Lambrecht disse que havia submetido seu pedido de renúncia ao chanceler alemão, Olaf Scholz, acrescentando que "meses de foco da mídia em minha pessoa" atrapalharam um debate factual sobre os militares e a política de segurança da Alemanha.

"O valioso trabalho dos soldados e de muitas pessoas do meu departamento deve ficar em primeiro plano", defendeu ela. Não há detalhes sobre a substituição da ministra.

Lambrecht, de 57 anos, chefia a pasta da Defesa desde que Scholz assumiu como chanceler, em dezembro de 2021. Críticos vinham há tempos criticando sua atuação no cargo, mas Scholz a defendia, chegando a descrevê-la no mês passado como uma "ministra da Defesa de primeira classe".

A renúncia de Lambrecht vem num momento delicado, uma vez que Scholz enfrenta crescente pressão para dar outro passo significativo na ajuda militar alemã à Ucrânia e concordar em enviar tanques de batalha Leopard 2. Mais no início do mês, a Alemanha aceitou fornecer a Kiev 40 veículos blindados Marder e uma bateria de mísseis de defesa aérea Patriot. Fonte: Associated Press.