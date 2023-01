15/01/2023 | 23:53



São Paulo leva virada do América-MG e está eliminado da Copa São Paulo

O sonho do São Paulo, quatro vezes campeão, de conquistar o título da 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou neste domingo à noite, com derrota, de virada, para o América-MG, por 3 a 1. O jogo válido pela terceira fase foi disputado no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. Nas oitavas de final o time mineiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que eliminou o Botafogo-RJ ao vencer por 1 a 0.

As oitavas vão ser disputadas no mesmo sistema de eliminatória simples, onde quem vencer avança. Em caso de igualdade no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. Serão disputados quatro jogos na segunda e outros quatro na terça-feira. Todos com transmissão ao vivo do canal fechado SporTV.

O São Paulo começou melhor e abriu o placar aos 15 minutos com um gol do zagueiro Belém. Na pequena área, ele ajeitou a bola, após desvio de cabeça de Caíque, e mandou para o fundo das redes. Mas o América-MG não se abalou. Pelo contrário, foi à frente, e depois TDE ter um gol invalidado equivocadamente pelo árbitro - anotou impedimento - empatou e virou o placar com dois gols do centroavante Renato. Até então, o São Paulo não tinha sofrido nenhum gol em quatro jogos.

O primeiro saiu aos 18 minutos. Após cruzamento pelo alto, a defesa não cortou, e Renato bateu de primeira. Ele virou dez minutos depois ao se antecipar na primeira trave e desviar de cabeça com peixinho. A virada desestabilizou o time paulista que ainda levou o terceiro aos 47 minutos. Após bola rebatida pela defesa, Mateus Henrique chutou no ângulo.

No intervalo, o técnico Belletti tentou passar tranquilidade aos são-paulinos. Além disso, voltou para o segundo tempo com três substituições e novo posicionamento no meio-campo e no ataque. Mas a reação não passou de um pouco mais de velocidade nos primeiros minutos e o recuo natural do time mineiro. O América passou a valorizar a posse de bola e administrou bem a vantagem no placar até o apito final.

CONFIRA OS RESULTADOS DE DOMINGO:

Santos 4 x 0 Bahia

Ituano (3) 1 x 1 (2) Desportivo Brasil

Água Santa (5)1 x 1 (4) Atlético-MG

Botafogo 0 x 1 Red Bull Bragantino

Ibrachina 2 x 0 Hercílio Luz-SC

Remo 0 x 2 Fortaleza

Ska Brasil (4)0 x 0 (5) Internacional

São Paulo 1 x 3 América-MG

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS:

Segunda-feira

Goiás x Novorizontino

Floresta-CE x Athletico-PR

Cruzeiro x Sport

Mirassol x Palmeiras

Terça-feira

Red Bull Bragantino x América-MG

Ituano x Internacional

Ibrachina x Fortaleza

Água Santa x Santos