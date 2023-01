Estrelas americanas abrem bem o Aberto da Austrália em busca de 4ª final seguida

15/01/2023 | 23:43



Jessica Pegula e Cori Gauff, duas melhores tenistas dos Estados Unidos na ranking da WTA, iniciaram o Aberto da Austrália com vitória neste domingo à noite 9manhã na Austrália), e confirmaram o bom momento do país, que tenta voltar a celebrar o título do Grand Slam após perder duas finais seguidas, com Danielle Collins ano passado e Jennifer Brady em 2021 - Sofia Kenin foi campeã em 2020.

Terceira colocada do ranking da WTA, Pegula arrasou a romena Jaqueline Cristian por 2 sets a 0, com direito a pneu no primeiro set. A americana, que encara na próxima fase a vencedora do duelo entre Brenda Fruhvirtova e Sasnovich, não perdeu um set sequer ainda na temporada 2023. Ela fechou o jogo com 6/1 nas segunda parcial.

Quem também começou com vitória foi Coco Gauff, como a tenista é chamada, que passou também sem muita dificuldade pela checa Katerina Siniaková por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4. A próxima adversária será a britânica Emma Raducanu, que passou pela alemã Tamara Korpatsch por 6/3 e 6/2, e se recuperou recentemente de uma lesão no tornozelo. Ela venceu o US Open de 2021.

Amanda Anisimova (27ª no ranking) foi a única americana que perdeu neste domingo. Ela caiu para Marta Kostuk (61ª) por 6/3 e 6/4. A ucraniana encara agora a australiana Olivia Gadecki, que passou pela russa Polina Kudermetowa por 7/5 e 6/1.

Ainda neste domingo, a canadense Bianca Andreescu derrotou a checa Marie Bouzková por 6/2 e 6/4 e enfrentará a espanhola Cristina Bucsa, que venceu Eva Lys por 2 a 1, parciais de 2/6, 6/0 e 6/2.

MASCULINO

No masculino, o principal destaque deste domingo foi o italiano Jannik Sinner (16º do ranking da ATP). Ele confirmou o favoritismo ao derrotar o britânico Kyle Edmund por 3 sets a 0, com direito a pneu no segundo set e 11 games conquistados de forma consecutiva na partida. Fez 6/4, 6/0 e 6/2.J