Dybala faz dois, Roma supera a Fiorentina, mas permanece em 7º lugar no Italiano

15/01/2023 | 19:20



Com um jogador a mais em quase todo o jogo, a Roma derrotou a Fiorentina por 2 a 0 neste domingo, no estádio Olímpico de Roma, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O destaques da partida foi o argentino Dybala, autor dos dois gols.

A vitória levou a Roma aos 34 pontos, na sétima colocação, atrás ainda de Napoli (47), Milan (38), Juventus (37), Inter de Milão (37), Lazio (34) e Atalanta (34). A Fiorentina caiu para a décima posição, com 23.

O jogo começou quente. Logo aos 24 minutos, o brasileiro Dodô parou o contra-ataque da Roma e deixou a Fiorentina com um jogador a menos. Com 11 contra 10, o time da casa tomou conta do jogo e abriu o placar com Dybala. Aos 40, o argentino recebeu de Tammy Abraham e soltou a bomba para fazer 1 a 0.

A Roma teve o controle do jogo, anulando a Fiorentina. O segundo gol, no entanto, saiu apenas aos 37 minutos do segundo tempo. Em nova dobradinha de Abraham e Dybala, o argentino acertou um bonito chute de primeira para dar números finais ao duelo.

Outros quatro jogos foram realizados neste domingo, com destaque para o Atalanta (6º), que fez sonoros 8 a 2 diante do Salernitana (16º), com gols de oito jogadores diferentes, sendo um deles o brasileiro Ederson. Quem também venceu foi a Lazio (5º), que fez 2 a 0 no Sassuolo (17º). Já o Spezia (15º) venceu o Torino (9º) por 1 a 0. Por fim, o Bologna (11º) bateu a Udinese (8º) por 2 a 1.