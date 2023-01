Cássio minimiza derrota do Corinthians: 'A cabeça pensa, mas a perna não executa'

15/01/2023 | 18:48



Cássio foi o destaque do Corinthians em Bragança Paulista. O goleiro fez diversas defesas, algumas com enorme grau de dificuldade, e mesmo assim não evitou a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. O goleiro minimizou o resultado positivo, mas espera reação já na quarta-feira, diante do Água Santa, na Neo Química Arena.

"É sempre muito difícil jogar aqui, tivemos algumas chances e não conseguimos fazer. Mas é apenas o primeiro jogo do ano. Se a gente tivesse ganhado eu estaria falando a mesma coisa, que precisamos evoluir, crescer, trabalhar...", afirmou o goleiro. "E temos muito a crescer."

Cássio não escondeu, contudo, que a falta de ritmo foi primordial para o revés. "A gente quer fazer um movimento e a perna não responde. Infelizmente sofremos a derrota, Mas é seguir trabalhando para na próxima partida já buscar a vitória e seguir evoluindo", disse.

Para o próximo compromisso é possível que Fernando Lázaro já tenha os atacantes Yuri Alberto (dores no pé) e Romero (aguardando liberação no BID), além de Renato Augusto (poupado). Por outro lado, Fausto torceu o tornozelo ainda na primeira etapa em Bragança Paulista e deve ser desfalque.

Ganhar do Água Santa é obrigação. E Cássio confia em evolução após largada com derrota. "Como falei antes, em alguns momentos a gente não consegue fazer o que a cabeça quer. Temos de evoluir, mas não faltou vontade, o time correu, lutou, em alguns momentos conseguiu tocar e envolver o adversário. Vamos tentar fazer isso com mais frequência, tentar dominar mais (os rivais). Infelizmente levamos um gol, agora é trabalhar, não tem muito o que fazer. Vamos ver vídeo (dos erros) e na próxima partida já tentaremos ser melhores."