Água Santa elimina Atlético-MG nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

Da Redação



15/01/2023 | 17:13



O Água Santa conseguiu uma heróica classificação nos pênaltis em cima do Atlético-MG, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe da casa segurou o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, após sair na frente no início do segundo tempo, e derrotou o time mineiro nos pênaltis por 5 a 4.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o placar foi inaugurado logo no começo da etapa final. O Água Santa fez o primeiro com o zagueiro Breno, em cobrança de pênalti e teve chances para ampliar nos minutos seguinte. No entanto, foi o Atlético que empatou. Yan finalizou em cima do zagueiro do time paulista, Emanuel Pereira pegou a sobra e mandou para o gol.

Nas cobranças de pênaltis, o Atlético marcou os dois primeiros, enquanto o Água Santa só fez o primeiro. O Atlético, porém, errou o terceiro, e o Água Santa empatou. Depois de mais dois pênaltis convertidos para cada lado, a disputa foi para as cobranças alternadas. Os mineiros erraram a primeira e o time paulista marcou para confirmar a classificação