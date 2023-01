Aline Campos afirma que não se relacionou com Jesus Luz enquanto ele era casado: Nós fomos corretos

15/01/2023 | 16:11



Depois de pegar os fãs de surpresa ao anunciar o fim de seu relacionamento com Jesus Luz, Aline Campos voltou às redes sociais para esclarecer dúvidas que surgiram sobre o motivo que levou os dois a colocarem um ponto final no namoro.

Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas, desabafou na legenda.

Já no vídeo, a atriz abriu o coração e desmentiu os boatos de que os dois teriam se relacionado enquanto o DJ ainda era casado com Carol Ramiro.

Desde o início do nosso relacionamento, nós fomos corretos, seguindo o nosso coração. Eu nunca fiquei com ele enquanto ele estava se relacionando e isso eu estou falando pela última vez, para encerrar esse assunto. [...] Eu não escolheria me relacionar com um cara que acabou de terminar um relacionamento.

Ainda muito abalada com o término, Aline confessou que ainda ama Jesus e precisará de um longo tempo para conseguir se recuperar do coração partido.

Foi inevitável, quando encontrei Jesus solteiro, não me apaixonar. A gente se apaixonou de verdade. Foi rápido. Eu sou intensa, e o Jesus também é muito intenso.