Mel Fronckowiak posta fotos nas redes sociais com Rodrigo Santoro e se derrete pelo amado

Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak estão juntos desde 2013 e, desde que começaram a se relacionar, são bem discretos quando o assunto é a vida amorosa.

Juntos, eles são pais de Nina, nascida em 2017, e que também raramente é clicada pelos papais, que apenas usam as redes sociais para o trabalho e, às vezes, para trocarem algumas declarações de amor em selfies para lá de fofas.

Vamos combinar que todo mundo adora declaração pública entre os famosos e Mel tratou de postar algumas fotos em suas redes sociais ao lado do maridão, com um longo texto se declarando para o amado em que dizia:

Aprendo muito com a vida. Ela me ensina, por exemplo, que o tempo é precioso. Aqui em casa somos três: mãe, pai e filha. Mas também somos dois. O tempo que eu me dedico para minha família é precioso. Nada pode atravessar a gente enquanto assistimos a um filme ou enquanto fazemos, todos juntos, um desenho. Mas o tempo de continuar cultivando o amor a dois, olhar nos olhos e lembrar os porquês de estarmos juntos, reforçar os laços e renovar os votos também precisa de espaço para entrar. Por isso é tão especial quando abrimos ala pro nosso amor passar e fluir sem hora para acabar. Daí nos refugiamos em meio à natureza, dormimos embalados pelo canto das cigarras e nosso despertador é o canto dos pássaros, tomamos banho de cachoeira e repetimos um pro outro - às vezes com palavras, às vezes com gestos - o nosso desejo de continuar caminhando pela vida juntos. Depois, retomamos a rotina, agradecidos por aquele tempo que tivemos e ansiosos para chegar em casa e ver o que a nossa filha tá fazendo. Porque, sim, somos dois. Mas também somos três. E essa construção é o que nos impulsiona a continuar caminhando de mãos dadas.

Que fofos!