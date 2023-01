Pamela Anderson admite que nunca leu carta enviada por Lily James antes de estrelar Pam & Tommy

15/01/2023 | 16:11



Pamela Anderson parece estar bastante incomodada com plataformas de streaming se apropriando de sua própria história e a contando em grandes produções. Em conversa com o The New York Times, ela fez algumas revelações sobre a nova séria lançada no Hulu, Pam & Tommy.

A produção, estrelada por Lily James, conta a história da mulher que era um símbolo sexual e como ficou sua vida depois que sua sex tape gravada com o marido, Tommy Lee, vazou para o público.

Na entrevista, a atriz revelou que recebeu uma carta escrita à mão por Lily, mas nunca chegou a abrir para conferir o conteúdo.

- Já foi doloroso demais na primeira vez, Pamela relembrou quando precisou falar sobre o caso durante um programa. É tipo uma daquelas coisas que você pensa: Sério? As pessoas ainda estão ganhando dinheiro com isso?

Pam & Tommy recebeu inúmeras indicações ao Emmy e o Globo de Ouro, incluindo uma indicação para a própria Lily James como melhor atriz. Porém, a artista de 33 anos de idade decidiu que esta foi a última produção em que ela viveu um ícone do cinema.