Guarda de filhas gêmeas de Lisa Marie Presley será disputada por ex-maridos da artista

15/01/2023 | 15:10



A recente morte da filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, deixou uma dúvida: quem ficará com a guarda das gêmeas Finley e Harper, de 14 anos de idade? Segundo o site TMZ, há grandes possibilidades de ocorrer uma disputa jurídica entre Michael Lockwood, pai das meninas, e Danny Keough, que vivia com as três atualmente

Fontes ligadas à família Presley disseram que Michael tentará a guarda total das adolescentes, tendo um embate com o padrasto.

- Será um dia frio no inferno antes que ele desista da custódia dessas crianças.

Bom, essa disputa será concretizada apenas após o período de luto pela morte de Lisa, que morreu aos 54 anos de idade. Vale destacar que, devido a idade, Finley e Harper podem ter sua vontade levada em conta pela justiça na hora de decidir quem será o responsável por elas.

Desdobramento da morte

Lisa Marie Presley que morreu aos 54 anos de idade sofreu uma parada cardíaca em casa, na Califórnia, Estados Unidos, e foi levada às pressas para o hospital da região de Calabasas. Após ter dada como confirmada sua morte cerebral, familiares assinaram termo para que os médicos não agissem em caso de novo incidente, devido ao estado da artista.