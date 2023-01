Boninho revela que precisou descartar candidata ao BBB23 por causa de gravidez

15/01/2023 | 15:11



O BBB23 começa na próxima segunda-feira, dia 16, e o maior responsável pelas decisões do reality, José Oliveira, mais conhecido apenas como Boninho, decidiu dar detalhes de como foram as seleções dos candidatos desta edição.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off, ele abriu um bate-papo no Space do Twitter durante a madrugada deste domingo, dia 15. Por lá, o Big Boss matou a curiosidade dos fãs da casa mais vigiada do Brasil.

Boninho revelou que é bastante difícil tomar a decisão de escolher apenas 22 nomes entre os mais de 150 mil currículos enviados. Ele ainda contou que a equipe de seleção é composta por apenas 20 pessoas, eles precisam assistir todos os vídeos enviados e analisar quais seriam as melhores escolhas.

- A gente se apaixona por todo mundo, a gente adora todo mundo que a gente bota. E a gente escolhe os caras que a gente mais gosta, é um processo maluco de escolher. E aí, às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que eu tive que falar pra ela: Olha, você tá grávida, você não pode entrar. Ela não sabia.

Na sequência, Boninho também falou que pensa muito em escalar um elenco equilibrado e que tenta escolher pessoas que tenham todos as mesmas chances de ganhar o grande prêmio.

- No processo a gente tem que respeitar todo mundo. Eles estão numa casa fechada, onde às vezes tem um controle. E, nesse lado clínico, a gente tenta colocar todo mundo igual. O cara não pode tomar um remédio porque isso pode levar alguma vantagem ou não. Então, a gente procura olhar para uma visão mais leve, que todo mundo possa jogar igual.

Não deve ser nada fácil tomar essas decisões, né?