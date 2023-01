Um contrato suspeito

Do Diário do Grande ABC



15/01/2023 | 14:48



A administração do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), precisa dar, urgentemente, uma resposta à sociedade, e, principalmente, ao servidor público municipal. Nos últimos tempos, quem precisou usar o plano de saúde oferecido pelo poder público, e registre-se que ninguém usa um convênio médico porque quer, sabe das dificuldades enfrentadas para conseguir realizar exames e até passar por profissionais da saúde. Já faz tempo que o trabalhador da Prefeitura cobra providências do governo. E, durante muito, nada foi feito. Isso não é segredo. Tanto que, na última campanha eleitoral, o assunto foi pauta das conversas com os eleitores de São Caetano.

Pois bem. Ciente do problema, Auricchio anunciou recentemente que a cidade passaria a contar com nova empresa para prestação de serviço de assistência médica, bem diferente da que ainda estava em vigor. O que o prefeito não disse ao morador são-caetanense, que paga a conta, e ao servidor público, é que a licitação para definir a nova vencedora, no caso, a Notredame Intermédica, foi carregada de problemas de diversas ordens, o que fez com o certame parasse na Justiça.

Sentindo-se prejudicada no processo licitatório, a empresa Caring Saúde Assistencial Médica entrou com recurso administrativo alegando que a ganhadora não cumpriu itens básicos do edital, como possuir uma rede credenciada em todos os estados do País. A Prefeitura não só negou, sem dar justificativa consistente, como correu para assinar o contrato com a nova prestadora de serviço. Não restou outra alternativa à empresa a não ser impetrar mandado de segurança. Especialista ouvida pelo <CF52>Diário</CF> corroroba com a tese de que não dá para aceitar uma empresa que não atenda o que está no edital. É preciso ir mais a fundo nessa apuração, porque o servidor não pode ser prejudicado de novo.

Trocar um problema por outro não parece ser a solução mais adequada a ser tomada por um agente público. Ainda mais quando se trata de saúde e de dinheiro público.